更正:〔欧元债市〕德债期货持稳低档,因欧洲央行方案安抚市场

(更正:因译文有误,内文第三段应改为"二线国家公债继续维持表现",非"二线国家的问题仍旧存在")

路透伦敦9月7日电---德国公债期货周五开盘持平,上日在欧洲央行推出危机解决方案后大跌.欧洲央行计划买入欧元区受困国家公债,以解决债务危机.

德债期货FGBLc1日内下跌4个跳动点,至140.13;周四因欧洲央行的计划给避险买需降温,而且美国经济数据好于预期,德债期货曾下跌逾一个大点.

"即使欧洲央行的方案没有略多于预期,我认为也和预期差不多...二线国家公债继续维持表现,老实说我认为德债今天不会反弹太多,"一名交易商表示.

除了欧元区二线国家公债的表现之外,市场走势将由美国非农就业数据左右.美国将在1230GMT公布该数据,数据预计对美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新刺激政策的预期产生很大影响.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍/戴素萍

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