《中国信用市场综述》债市收益率变化折射中欧刺激新政有局限

作者 钟华

路透北京9月7日电---中国和欧洲新公布的8月采购经理人指数(PMI)暗示经济转差的可能性在增加,而欧洲央行(ECB)和中国发改委几乎同时推出了刺激计划,但两大经济体债市收益率变化折射出两项计划能否取得积极效果还存在疑问.

就欧元区来说,欧洲央行面对经济持续低迷,主要再融资利率7月降至0.75%后的EURON-Libor已处于0.20%的超低水平,可与美国联邦基金利率0-0.25%比肩.这意味着欧洲央行对基准利率工具操作空间已较为有限,采取类似美联储扭转操作(OT)似乎是一大可行选择.

欧洲央行周四最终推出一个新的不限量购债计划,以拉低欧元区困难国家借贷成本.该计划及此前预期,确实推动葡萄牙、意大利和西班牙等困难国家10年国债收益率大幅下降,但他们的收益率周五则出现不降反升的走势.

这虽不排除为投资者获利回吐推动收益率技术性回调,但作为欧元区其他国家国债定价基准的德国国债收益率大涨,尤其是10年期国债DE10YT=RR周四当日跳涨14个bp,某种程度上对他国国债收益率下行也会带来制约性影响.

事实上,欧洲央行尽管宣称购债计划不限量,但最终购债规模还有赖于各成员行的鼎力支持.目前德国央行这一欧洲央行最重要成员对购债计划持反对意见.因此,欧洲央行这种跨国的区内OT购债计划能实施多大规模,取得什么积极效果,还存在较大疑问.

和欧洲央行、英国央行一样,中国央行当前对基准利率操作依然采取持稳策略.当然,中国央行和瑞典央行一样对基准利率有下调空间.瑞典央行周四就将指标回购利率下调25个bp至1.25%的水平.

不过,中国公开市场周四将7天期逆回购中标利率调降了5个bp至3.35%,持坚立场看似有所软化.这或许也在于中国银行间市场资金面宽松带来对央行逆回购量需求减少.而利率相对持稳的市场质押式七天期回购CN7DRP=CFXS成交量近来持续下降也暗含这一动因.

我们还可以看到,中国银行间市场隔夜回购加权平均利率CN1DRP=CFXS进入9月来持续走低,并跌至2.1%附近,与七天期回购利率的利率扩大130个bp左右,这引发投资者转向隔夜融资,以及此前资金面紧张推涨收益率后的债券部分品种收益率开始掉头.

其中包括一年期国债等短期国债收益率和七年期等期限相对长的信用债收益率均出现下降.这一走势显现出投资者哑铃式交易策略,是对短期资金面宽松和长期经济下滑带来政策放松预期的积极回应.

但是,中国公开市场操作最新的细微变化和市场预期是否能成为中国央行进一步放松货币政策的先导迹象,还有待观察.毕竟,中国确有潜在通胀和房价上涨压力,更面临较为复杂的政治因素平衡考量.

从基本面看,中国工业生产者出厂价格(PPI)等诸多经济数据,以及最新8月官方制造业PMI降至九个月新低的49.2收缩区间,都暗示出中国经济存在衰退风险,需要政策放松给予支持.中国国家发改委本周公布批复估计总投资将超1万亿元人民币的庞大项目规模,可以给疲弱的中国经济增添动力.

然而,上万亿庞大项目的建设,更需要政策放松予以资金支持,大量融资成为必须,融资成本降低也非常必要,否者项目拉动经济最终只能纸上谈兵,还会令包括中国债市收益率在内的市场承压,并可能抑制短期资金面宽松带来的乐观情绪,周五国债等利率产品收益率普涨就为初步佐证. (完)