普京暗示俄美两国关系须双向发展

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Gutterman
路透莫斯科9月5日电---俄罗斯总统普京称，如果罗姆尼当选美国总统，他将准备与罗姆尼合作，但暗示他不会为迎合美国而改变做法，俄美关系在很大程度上取决于美方。
罗姆尼曾指责奥巴马在四年总统任期内对俄罗斯做法软弱。
普京接受俄罗斯RT电视台采访、被问及会否与可能在11月大选中获胜的罗姆尼合作时，他笑着说：“我们可以（合作）。不论哪个美国人当选（总统），我们都将与之合作。”
“但我们会与我们的伙伴进行他们所期望的有效合作，”他在周四播出的采访全文中说，言下之意是他觉得，美国在新一届政府的领导下在与俄罗斯接触的意愿上可能改变。
俄美关系因2008年的俄罗斯与格鲁吉亚之战严重受损，奥巴马上台之初采取措施“重新确定”两国关系，还在2010年与时任总统梅德韦杰夫签署了核武器条约，这令两国关系改善。
但随后俄美关系再度紧张，因利比亚和叙利亚爆发内战、普京指责美国支持这些国家反对派的反抗活动、美国导弹防御计划以及美国批评俄罗斯将Pussy Riot乐队成员投入监狱。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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