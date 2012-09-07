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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 14:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上档有一些日本出口商卖盘,但亦有停止单

0610GMT

* 美元/日圆在79.00附近有一些日本出口商卖盘

* 但因接近上半财年末,这类卖盘并不积极

* 卖盘虽一路向上,但停止单见于79.10-15上方、9.30、79.70,在80.00上方有大规模停止单. (完)

--编译 李婷仪;审校 田建华

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