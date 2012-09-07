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市场报道 | 2012年 9月 7日 星期五 14:42 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳元上涨,市场等待美国非农就业报告

0626GMT * 澳元/美元上涨0.50%,报1.0330;澳元/日圆上扬0.57%,报81.55;欧元/澳元下跌0.37%,报1.2236 * 周四欧洲央行总裁德拉吉发表讲话,中国股市今日早盘上涨4%,提振澳元/美元走高 * 上档停止单在1.0350上方,买单在1.0270下方聚集 * 路透调查显示,美国8月非农就业岗位料新增12.5万个.(完) --编译 兰秀娟;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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