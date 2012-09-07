〔欧洲汇市〕欧元兑日圆升至两个月高位,兑瑞郎升至一个月高位

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透伦敦9月7日电---欧元周五扩大涨幅,兑日圆升至两个月高位,兑瑞郎升至一个月高位,因为欧洲央行出台购债计划以拉低西班牙和意大利的借贷成本,令投资者欢欣鼓舞.
欧元兑日圆EURJPY=R在EBS交易平台升至99.92日圆,为7月初以来的最高位.欧元兑瑞郎EURCHF=R在EBS上升至1.20710瑞郎.
交易商称,市场预计二线国家公债收益率(殖利率)可能走低,为欧元提供了支撑.欧元兑美元EUR=报1.26480,接近两个月高位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王兴亚
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。