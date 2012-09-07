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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 14:49 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆升至两个月高位,兑瑞郎升至一个月高位

路透伦敦9月7日电---欧元周五扩大涨幅,兑日圆升至两个月高位,兑瑞郎升至一个月高位,因为欧洲央行出台购债计划以拉低西班牙和意大利的借贷成本,令投资者欢欣鼓舞.

欧元兑日圆EURJPY=R在EBS交易平台升至99.92日圆,为7月初以来的最高位.欧元兑瑞郎EURCHF=R在EBS上升至1.20710瑞郎.

交易商称,市场预计二线国家公债收益率(殖利率)可能走低,为欧元提供了支撑.欧元兑美元EUR=报1.26480,接近两个月高位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王兴亚

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