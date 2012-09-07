银杏无助预防老年痴呆症--研究

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月6日电---法国一项研究显示，被某些人视为增强智力提高记忆力的特效药--银杏，并不具有预防老年痴呆症(阿尔茨海默氏症)的作用。
法国研究人员从事的一项关于补剂的大型研究显示，每天食用银杏者罹患脑损伤疾病的可能性不会比安慰剂服用者更低。
专家称，研究显示，任何希望避免罹患老年痴呆症而食用银杏的人都是在浪费金钱。该研究周四发表在《柳叶刀·神经学》(Lancet Neurology)杂志上。
英国阿尔茨海默氏症协会(Alzheimer's Society)发言人史密斯(Jess Smith)表示：“曾经有一段时间，人们希望银杏能成为特效药。”
“但最近几年的证据已多次证明，银杏在防止老年痴呆或减轻其症状方面无任何好处。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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