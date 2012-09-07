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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 15:26 BJT

更正:〔澳洲股市〕矿业类股引领涨势,但银行股疲态令升幅有限

(更正:因英文原文有误,内文第二段改为"结束连续两周下跌",非"连续第二周录得单周升幅")

路透悉尼9月7日电---澳洲股市周五上涨0.3%,从一个月低位反弹,矿业类股领涨,因此前中国批准价值1,570亿美元的基建计划,欧洲央行亦公布购债方案.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨12.9点,报4,327.8点.本周该股指升0.3%,结束连续两周下跌.

但升幅受银行类股疲态所限.第三大行Westpac banking(WBC.AX)引领跌势,下滑0.8%.

必和必拓(BHP.AX)涨2%,力拓(RIO.AX)亦扬升4.4%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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