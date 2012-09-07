更正:〔澳洲股市〕矿业类股引领涨势,但银行股疲态令升幅有限

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(更正:因英文原文有误,内文第二段改为"结束连续两周下跌",非"连续第二周录得单周升幅")
路透悉尼9月7日电---澳洲股市周五上涨0.3%,从一个月低位反弹,矿业类股领涨,因此前中国批准价值1,570亿美元的基建计划,欧洲央行亦公布购债方案.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨12.9点,报4,327.8点.本周该股指升0.3%,结束连续两周下跌.
但升幅受银行类股疲态所限.第三大行Westpac banking(WBC.AX)引领跌势,下滑0.8%.
必和必拓(BHP.AX)涨2%,力拓(RIO.AX)亦扬升4.4%.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
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东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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