俄罗斯必须快速投资以防错过亚洲的机会--Magomedov

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月5日电---俄罗斯富豪Zyavudin Magomedov在本周举行的亚太经济合作组织峰会前表示，俄罗斯如果不能建设基础设施并迅速减少官场的繁文缛节，将错过太平洋周边地区出口市场的繁荣。

俄罗斯与日本合作的液化天然气工厂料成为该峰会上规模最大的协议。该厂设计年产能为1,000万吨，投产时间为2020年，项目投资数十亿美元。

不过Magomedov认为，俄罗斯天然气出口专营企业Gazprom(GAZP.MM)的动作可能已经太晚，无法获益于地区增长和日本因福岛灾难放弃核能而带来的需求增加。

“澳大利亚已经建成了两座液化天然气工厂，并计划再建八座。”Magomedov在接受路透专访时表示。

“如果我们不实现在远东地区建设新的液化天然气项目的计划，我们将失去这个市场，这是确定的。”

“符拉迪沃斯托克周边飞行时间一小时以内的距离内住着3亿人。这是个巨大的市场，存在发展远东经济的潜力。”

Magomedov现年43岁，拥有船运和商品集团Summa，年营收达100亿美元，经营活动涉足港口、船运和石油与谷物贸易等行业。（完）