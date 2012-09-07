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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 15:16 BJT

〔中国股市〕沪综指放量收升3.7%创近八个月最大涨幅,基建板块领涨

路透上海9月7日电---中国股市沪综指周五放量收升3.7%.近期逾万亿元人民币投资项目获批,令水泥、机械等基建相关板块强劲反弹,以及海外股市亦转强,市场人气提振不少,股指高开高走,个股出现普涨.不过午后大盘涨势稍缓,维持高位波动.

沪综指.SSEC收报2,127.762点,大涨75.844点,或3.7%,为1月17日(4.18%)以来最大单日涨幅;该指数本周累计上涨3.9%,创逾10个月最大单周涨幅.今日沪市A股成交金额1,108亿元人民币,较上日426亿元劲增1.6倍,亦是5月29日1,111.6亿以来最大单日成交量.

浙商证券策略分析师王伟俊指出,"今天是一个叠加效应,首先是国际股市受利好影响,出现一个近期罕见的大阳线,而国内万亿投资项目获批,使得国内人气好转很多."

华泰证券分析师周林认为,从盘面看,今天的大涨主要还是场内存量资金所为.下周大盘能否继续上涨,要看场外资金是否会来支援,最明显的指标就是下周初的成交量不明显缩减.

沪深300指数.CSI300收升4.48%,报2,317.179点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,334.2点,升4.91%,成交量为712,577手.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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