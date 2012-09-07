〔中国股市〕沪综指放量收升3.7%创近八个月最大涨幅,基建板块领涨

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透上海9月7日电---中国股市沪综指周五放量收升3.7%.近期逾万亿元人民币投资项目获批,令水泥、机械等基建相关板块强劲反弹,以及海外股市亦转强,市场人气提振不少,股指高开高走,个股出现普涨.不过午后大盘涨势稍缓,维持高位波动.
沪综指.SSEC收报2,127.762点,大涨75.844点,或3.7%,为1月17日(4.18%)以来最大单日涨幅;该指数本周累计上涨3.9%,创逾10个月最大单周涨幅.今日沪市A股成交金额1,108亿元人民币,较上日426亿元劲增1.6倍,亦是5月29日1,111.6亿以来最大单日成交量.
浙商证券策略分析师王伟俊指出,"今天是一个叠加效应,首先是国际股市受利好影响,出现一个近期罕见的大阳线,而国内万亿投资项目获批,使得国内人气好转很多."
华泰证券分析师周林认为,从盘面看,今天的大涨主要还是场内存量资金所为.下周大盘能否继续上涨,要看场外资金是否会来支援,最明显的指标就是下周初的成交量不明显缩减.
沪深300指数.CSI300收升4.48%,报2,317.179点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,334.2点,升4.91%,成交量为712,577手.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。