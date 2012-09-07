版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 15:04 BJT

〔标题新闻〕印尼8月精炼锡出口较上月下降32%至5,645.87吨,同比下降34%-贸易部官员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nJ9E7KF02K]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐