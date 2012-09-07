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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 15:07 BJT

〔日本股市〕录得五个月来最大单日百分比涨幅,受ECB措施提振(更新版)

(新增细节)

路透东京9月7日电---日本股市日经指数周五收升2.2%,录得五个月来最大单日百分比涨幅.此前欧洲央行公布购债计划,意在遏制区内债务危机.

美国民间部门就业数据强于预期,给周五公布的美国非农就业报告带来一个好兆头,也激励投资者回补空仓.

今日涨幅助大盘本周收在平盘上方,周线收高0.4%,结束了两周连跌.此前市场担心中国经济成长不振,打压日股下跌.日经指数年内迄今为止升4.9%.

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