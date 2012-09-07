〔全球金市〕金价回落,因美国就业数据打压刺激举措预期

路透新加坡9月7日电---金价周五从上交易日所及的近六个月高位处回落,因为美国就业市场数据报喜,打压了对美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出更多刺激举措的预期.

金价上交易日曾冲高至3月初以来的最高位,因周四欧洲央行公布了无限量的新购债计划,以拉低债务高企国的借贷成本,这是对抗欧元区债务危机的最新举措.