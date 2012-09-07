〔企业结盟〕法国法雷奥将与日本Ichikoh在中国组建照明设备合资企业

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透巴黎9月7日电---法国汽车零部件生产商法雷奥(VLOF.PA)周五表示,将与日本合作伙伴Ichikoh(7244.T)在中国组建照明设备合资企业.
法雷奥和Ichikoh将把各自在中国的照明业务归入合资企业.法雷奥将持有该公司85%的股权,Ichikoh持有其余的15%股权.
尚未披露财务条款.
法雷奥在声明中表示,"此战略行动将加强法雷奥与Ichikoh之间的联系,并会扩大公司在中国的影响力,法雷奥力争2015年前在中国的销售能够翻倍."
法雷奥此前曾表示,预计2015年中国将成为其最大的市场.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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