〔企业结盟〕法国法雷奥将与日本Ichikoh在中国组建照明设备合资企业

路透巴黎9月7日电---法国汽车零部件生产商法雷奥(VLOF.PA)周五表示,将与日本合作伙伴Ichikoh(7244.T)在中国组建照明设备合资企业.

法雷奥和Ichikoh将把各自在中国的照明业务归入合资企业.法雷奥将持有该公司85%的股权,Ichikoh持有其余的15%股权.

尚未披露财务条款.

法雷奥在声明中表示,"此战略行动将加强法雷奥与Ichikoh之间的联系,并会扩大公司在中国的影响力,法雷奥力争2015年前在中国的销售能够翻倍."

法雷奥此前曾表示,预计2015年中国将成为其最大的市场.(完)