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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 15:28 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元升至两个月高位,受欧洲央行购债计划激励

路透伦敦9月7日电---欧元周五全线上扬,同时西班牙10年期公债收益率(殖利率)5月来首次跌至6%下方,受助于欧洲央行祭出公债购买计划,来拉低欧元区债务高企国的借贷成本.

欧元/美元EUR=升至两个月高位1.2670,欧元/瑞郎EURCHF=R升至六个月高位1.2130,英镑/美元GBP=D4涨至三个半月高位1.5960.(完)

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