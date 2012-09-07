〔德国个股〕大众汽车将整年销售预估下调30万辆,受欧洲情势拖累--报导

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透法兰克福9月7日电---德国商报(Handelsblatt)周五报导,欧洲最大的汽车制造商--大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)将整年销售预估下调了30万辆,受到欧洲经济疲弱之势难散的拖累.
该报纸援引公司消息人士的话称,单欧洲销售预估一项,大众汽车就下调了25万辆.
大众汽车发言人拒绝就上述报导发表评论.该公司并没有发布任何汽车销售目标.
大众汽车上月表示,2012年前七个月,其集团交付量增长9.1%至519万辆.但该公司亦警示称,西欧经济形势仍然紧张.
周日大众汽车否认了一份德国杂志的报导.该报导称,大众汽车正在为经济滑坡做准备,并已告知供应商其正在考虑于欧洲秋季将产量削减10%.
一位发言人称,目前一些市场情势"紧张",未来几个月"明显会更加艰难且严峻".但大众汽车发言人周五表示,该公司当前仍表现不错.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
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