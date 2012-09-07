〔德国个股〕大众汽车将整年销售预估下调30万辆,受欧洲情势拖累--报导

路透法兰克福9月7日电---德国商报(Handelsblatt)周五报导,欧洲最大的汽车制造商--大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)将整年销售预估下调了30万辆,受到欧洲经济疲弱之势难散的拖累.

该报纸援引公司消息人士的话称,单欧洲销售预估一项,大众汽车就下调了25万辆.

大众汽车发言人拒绝就上述报导发表评论.该公司并没有发布任何汽车销售目标.

大众汽车上月表示,2012年前七个月,其集团交付量增长9.1%至519万辆.但该公司亦警示称,西欧经济形势仍然紧张.

周日大众汽车否认了一份德国杂志的报导.该报导称,大众汽车正在为经济滑坡做准备,并已告知供应商其正在考虑于欧洲秋季将产量削减10%.

一位发言人称,目前一些市场情势"紧张",未来几个月"明显会更加艰难且严峻".但大众汽车发言人周五表示,该公司当前仍表现不错.(完)