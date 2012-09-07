《汇市简讯》澳元/美元1.0340-55区域是短期技术面的关键枢纽

0706GMT * 澳元兑美元上涨,因中国大举批准基建项目 * 轧空操作令8月31日高位1.0355和55日移动均线切入位1.0349所构成的关键阻力位重回视线 * 日线图上一目均衡云区顶部1.0338亦是1.0857-1.0165跌势的38.2%回档位 * 若未能站上8月31日高位,就将下看1.0165的低位.(完) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=