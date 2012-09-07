《中国交易所债市综述》收益率企稳但下行空间有限,需谨慎投资控制仓位

路透北京9月7日电---中国交易所债市本周企稳.随着资金面冲击步入尾声,且近期未有大规模新股上市,交易所资金面延续宽松.不过,预计债市收益率企稳后,向下空间则依然有限.

总体来看,交易所现券成交相对活跃,个券净价延续近期涨势,收益率变动不大,分离债和城投债收益率则继续下行.

"市场已经没有前期抛盘那么重了,买盘也渐渐凸现了,短期应该是稳住了",广州一券商交易员称,"如果没有负面消息,且资金不断裂,短期不出政策也ok的".

北京一家大型券商交易员则表示,目前市场刚刚企稳,且深交所公司债年底将能够回购,在这一利好下,预计收益也不会伤太多,向下空间很小.因而,目前交易所市场投资应继续保持谨慎态度.

另外,虽然目前经济见底时点尚未明确,但通胀回升态势逐步显现则或令政策放松难以成行,这促使市场不得不更加关注利率风险上行的负面影响.

中国即将于本周日(9日)公布8月宏观经济数据.最新路透调查显示,消费者物价指数(CPI)涨幅将自低位略回升至2.0%;工业增加值则或降至39个月低点9.1%,经济增长动能仍然较弱.[ID:nSB1761702]

**信用债受资金面推动超跌反弹**

交易所信用债本周小幅反弹,受交易所资金面宽松及资金成本下降推动.其中公司债反弹行情持续;城投债亦表现良好,收益率继续下行;分离债收益率则陷入窄幅震荡.

"交易所整体资金面改善对市场很有帮助,推动各个券种普涨",北京一家大型券商的分析师称.

上海一家基金固收部人士亦指出,目前信用风险和估值的担忧经过此前下跌后已得到了一定的宣泄,所以市场迎来反弹.预计若资金面不出现超预期恶化,反弹或可延续.

不过,本周国家发改委两天批复逾万亿元人民币的投资项目,则将促使企业债和公司债进一步加大对基建投资的支持力度,从而加剧信用债市场供给压力.

"供给加大容易令市场产生分化,对一些资质好的券影响不大,但资质差的则会有较大影响,还得看市场需求.目前信用利差基本已处于历史中等偏上的水平,因而对高等级债影响不大",上述基金人士并称.

**供给冲击下转债估值或续降**

交易所可转债本周走跌,在经济难言筑底,政策滞后预期的情况下,市场对本周股市反弹能否延续到转债依然存疑.同时,加上约200亿元人民币的民生转债或将于本月发行,将给转债市场估值带来冲击,因而后续投资仍需谨慎,并合理控制仓位.

"本周(转债)市场下跌,即便短期或迎来小幅反弹参与的必要性亦不大.若真要出现较大反弹,还要等到供给冲击过去,以及经济见底趋势相对明朗之后",北京一家大型券商的分析师预计.

本周三,中海转债CN110017=SS放量大跌2%,周四亦有部分前期成交非活跃的转债出现较大成交,这令市场猜测,或有机构投资者正在大规模抛盘减仓转债.

同时,近期整个银行板块走势不佳亦拖累银行转债持续下跌.尤其是本周三民生银行(600016.SS)(1988.HK)一度大跌3.7%,创近一年来新低,因此前有500万股民生银行在大宗交易平台上被以9.34%的折价率抛售,之后亦陆续有海外投行调降其评级.

"做空民生是一个危险信号,几只银行转债已经离转股的价格挺远的了,所以不太看好银行转债",北京一大型券商交易员称.

上述北京券商分析师亦表示,预计银行股短期难有较好表现,且民生转债发行在即将加剧市场供给压力,这些因素均将制约未来银行转债走势.

上证180金融指数.SSE180FI本周累计涨3%,跑输大盘.工行转债CN113002=SS周五收报102.10元人民币,较上周五的102.490元续跌.中海转债周五收报91.99元,较上周五的93.89元下跌.

**利率制约私募债发行**

中国中小企业私募债自正式推出以来已满三个月,虽然其对帮助中小企业与资本市场对接至关重要,但由于近期债券市场面临整体调整,加上此前监管部门的风险提示加大了投资人的风险预期,中小企业私募债发行已愈发困难,市场人士亦普遍看空其短期发展前景.

总体而言,供求双方难以达成一致是当前的主要矛盾,且市场亦缺乏成熟的信用体制及规则.这主要包括,投资人因担心风险大参与积极性较低;发行人寄望于市场有较低利率水平,以控制融资成本;监管层和券商则希望市场不要出现违约.

上海一家券商的发行部人士就指出,由于市场投资人很少,之前该券商的报备已愈发谨慎,而到8月下旬,更是已经几乎处于停滞状态.同时,他亦坦言道,中小企业私募债之所以难卖,主要还是利率补偿不够.

"最近三、四周中票的指导利率一直在上升,各个信用级别的利差也越来越大,在此情况下,中小企业私募债又是风险较高的品种,现在投资者要求的利差特别高",他称.

然而,越是在经济下行的过程当中,发行人对成本的要求就越发严格,他们之所以选择私募债,就是想要通过利率相对可控的金融产品来进行融资.所以在目前的市况下,各家机构纷纷抱怨债"难卖".

此前,有分析人士提出,中小企业私募债这一品种似乎已面临边缘化,一旦出现风险,投资者必定遭受损失,且具体兑付及追偿等程序尚未形成规则.不过,有券商承销人士则指出,长期来看,待风险冲击完市场,促使其变得更加成熟之后,中小企业私募债市场或仍将有所作为.

"中小企业私募债市场若要更加成熟,还需要个别债券出现违约情况",另一家券商的投行部人士指出,这样才能帮助这一新兴市场形成规则.

另外,就短期而言,随着投资者中逐步有专门购买中小企业私募债的基金产品推出,这亦或将缓解当前市场所面临的认购不足及流动性较差的局面.

此前,汇添富基金专户就参与了首批中小企业私募债的投资.目前,新发行的广发双债添利、嘉实增强收益定期开放债基、华夏安康信用债基亦都已在基金契约合同中将中小企业私募债纳入投资范围;同时,富国基金也在和诺亚正行发行一款投资中小企业私募债的专户产品.

交易方面,据深交所综合协议交易平台的信息显示,9月首周,16只已发行的中小企业私募债仅有一次转让.另据上证债券信息网公告显示,9月首周共新增三只中小企业私募债在上交所备案.

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