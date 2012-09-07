〔英国金融〕议会委员会将对银行业展开调查,将首先传唤巴克莱新掌门

路透伦敦9月6日电---陷入困境的英国银行巴克莱(BARC.L)即将上任的董事长David Walker下周将成为首名被英国议会传唤的证人,届时议员们将对银行业标准和文化进行问询.

议会银行标准委员会周四表示,将于9月12日召开第一场听证会,巴克莱本月新加入董事会并将于11月接任银行董事长一职的David Walker将出席.

委员会表示Walker不会以即将上任的董事长身份出席,而是以2009年11月公布的银行及其它金融实体的企业管理报告作者现身.

政府面临压力对银行业进行审查,随后展开质询,此前巴克莱因操控利率遭罚款.不当销售保险等其它丑闻同样撼动了市场对这个行业的信任.

未来三个月中,委员会料将召见各大银行高层、消费者团体和其它利益团体,意在12月18日前制定出立法提案.

委员会由上下两院议员组成.

委员会由Andrew Tyrie领头,他同时也是英国议会财政委员会主席.(完)