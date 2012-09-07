〔英国金融〕议会委员会将对银行业展开调查,将首先传唤巴克莱新掌门

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透伦敦9月6日电---陷入困境的英国银行巴克莱(BARC.L)即将上任的董事长David Walker下周将成为首名被英国议会传唤的证人,届时议员们将对银行业标准和文化进行问询.
议会银行标准委员会周四表示,将于9月12日召开第一场听证会,巴克莱本月新加入董事会并将于11月接任银行董事长一职的David Walker将出席.
委员会表示Walker不会以即将上任的董事长身份出席,而是以2009年11月公布的银行及其它金融实体的企业管理报告作者现身.
政府面临压力对银行业进行审查,随后展开质询,此前巴克莱因操控利率遭罚款.不当销售保险等其它丑闻同样撼动了市场对这个行业的信任.
未来三个月中,委员会料将召见各大银行高层、消费者团体和其它利益团体,意在12月18日前制定出立法提案.
委员会由上下两院议员组成.
委员会由Andrew Tyrie领头,他同时也是英国议会财政委员会主席.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
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波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。