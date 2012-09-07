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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 15:34 BJT

〔韩国股市〕录得六周最大单日涨幅,市场关注美国非农就业数据(更新版)

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路透首尔9月7日电---韩国股市周五录得六周来最大单日涨幅,收盘跳升2.6%,因全球风险人气改善,韩股多数板块均上涨.

韩国综合股价指数(KOSPI)收涨48.3点,报1,929.58点,为逾一周最高水准,并终结连续两周收低态势.

韩国股市此轮上涨,是受到欧洲央行(ECB)周四公布"无限制"公债购买计划的提振.该计划意在遏制欧元区债务危机.

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