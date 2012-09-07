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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 15:42 BJT

〔韩国汇市〕ECB祭出购债计划提振韩元上涨,韩债价格下跌

路透首尔9月7日电---韩元/美元KRW=周五上涨,韩债下跌,因欧洲央行终于祭出购债计划后风险意愿重燃.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,130.3韩元,周四收盘为1,133.8.稍早一度高见1,129.0,为8月14日以来最强水位.

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