〔金属期市〕伦铜因ECB购债计画触及七周高位,观望美国就业数据

路透新加坡9月7日电---伦敦期铜周五升至一个多来最高水准,并有望录得过去五周内第四周上涨.欧洲央行(ECB)公布买债计划以扶助地区经济,给铜市带来支撑.

投资者也等待日内稍晚将公布的关键美国就业数据,以获得有关全球经济状况的最新指引.不过,若就业市场改善,料会减轻美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出类似第三轮量化宽松(QE)等刺激措施的压力.