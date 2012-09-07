〔中国股市〕沪综指放量收升3.7%创近八个月最大涨幅,基建板块领涨(更新版)

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
(新增分析师评论和个股)
* 沪综指创下近八个月最大单日涨幅
* 内外因素叠加效应,市场人气转好
* 下周高位震荡,期望增量资金入场
* 基建相关板块领涨
路透上海9月7日电---受海外内利好因素刺激,近期一直疲弱乏力的中国股市周五拉出一根大阳线,创下近八个月最大单日涨幅.不过大盘积弱已久,市场人气由熊转牛仍需要时间,因此下周大盘很可能转入高位震荡.
欧洲央行救市新举措及美国不错的经济数据,激烈隔夜美股以及今日亚洲股市全线翻红;而中国国家发改委近期集中批复逾万亿元人民币的投资项目,更令投资者嗅到商机,水泥、机械等基建相关板块强劲反弹,激发市场人气,个股大面积上涨.
浙商证券策略分析师王伟俊指出,"今天是一个叠加效应,首先是国际股市受利好影响,出现一个近期罕见的大阳线,而国内万亿投资项目获批,使得国内人气好转很多."
沪综指.SSEC收报2,127.762点,大涨75.844点,或3.7%,为1月17日(4.18%)以来最大单日涨幅;该指数本周累计上涨3.9%,创逾10个月最大单周涨幅.今日沪市A股成交金额1,108亿元人民币,较上日426亿元劲增1.6倍,亦是5月29日1,111.6亿以来最大单日成交量.
欧洲央行祭出新购债计划以应对债务危机,此外近日出炉的美国经济数据表现稳固,隔夜美股收于数年高位,道琼工业指数.DJI收升1.87%.[nSB1765130]而周五亚洲市场上,日本股市录得五个月来最大单日涨幅;香港恒生指数.HSI尾盘亦上涨逾3%.
**有点阳光就灿烂**
广发证券策略分析师林鲁东指出,诚然,中国经济开始减速运行,但之前A股走势,显示投资者对经济基本面过于悲观;而且从债市来看,信用利差及短中期券利差都未创下新高,显示债市对经济面并没有那么悲观.所以A股与债市,海外股市出现了一些背离,需要一次反弹来修复.
"(股市上)本来大家都很悲观了,一旦有一些正面消息,预期就有可能改善."他说.
继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,中国国家发改委昨日再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[nSB1765488]
华泰证券分析师周林表示,虽然今日大盘涨幅有点出人意料,但也能接受.毕竟这些获批项目的顺利实施,将促进相当多行业复苏,上市公司业绩好转.
不过周林认为,从盘面看,今天A股大涨主要还是场内存量资金所为.下周大盘能否继续上涨,要看场外资金是否会来支援,最明显的指标就是下周初的成交量不明显缩减.
机械板块中,厦工股份(600815.SS)和三一重工(600031.SS)均收于涨停;而水泥股亦大幅上涨,其中水泥龙头股海螺水泥(600585.SS)及福建水泥(600802.SS)、江西水泥(000789.SZ)、冀东水泥(000401.SZ)等多只水泥股涨停.
沪深300指数.CSI300收升4.48%,报2,317.179点.沪深300指数9月合约CIFU2收报2,341.2点,升5.22%,成交量为726,823手.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
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路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。