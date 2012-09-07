版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 15:49 BJT

〔新兴汇市〕ECB新购债举措提振多数新兴亚币走强,但谨慎情绪限制涨幅

路透新加坡9月7日电---多数新兴亚洲货币周五上涨,而且有望录得周度涨幅,周四欧洲央行公布新的购债计划,提振了风险偏好,不过在美中关键数据公布前的谨慎情绪限制涨幅.

台币/美元TWD=TP在外资银行需求的推动下触及两个月高位,韩元/美元KRW=KFTC触及近四周高位.菲律宾披索/美元PHP=PDSP升至逾一个月最高水准.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐