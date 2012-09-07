〔中国票据市场〕机构压缩规模应对季末,转贴利率上行趋势料不改

路透上海9月7日电---中国票据市场转贴利率本周升势渐起,进入9月后,机构"未雨绸缪"纷纷着手调控信贷规模以应对季末"大考".虽资金成本稳定,但本周转贴利率仍现明显上涨.

交易员表示,虽本周仍属月初,但机构信贷规模调整已经开始,出票机构明显增多,以6个月期品种转贴利率为例,本周已经上涨30-40个基点(bp).而下周进入9月中旬,"压规模"行动继续进行及资金面增添不确定性,转贴利率持续上行概率较大.

"这个月是9月份啊,进入季末了,银行都开始协调(信贷)规模,这周转贴利率涨了不少,估计在9月20日左右会出现个小高峰."东北一银行交易员称.

华南一银行交易员表示,在对于银行考核的关键月份,转贴利率上涨容易提前出现,通常在上、中旬涨势明显,而在下旬出现回落,系银行信贷规模过度压缩后得以一定程度释放所致.

中国银行间市场周五早盘各主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS微幅盘整.下周即进入9月中旬,银行为应对季末考核的备款也将陆续行动,料利率波动幅度日趋加大.[ID:nSB1766104]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

---------------------------------------------------------

周五 4.8101/4.5686 5.0162/4.7318 5.9662/5.3556

上周五 4.7909/4.5110 5.0244/4.7170 5.8789/5.2716

---------------------------------------------------------

变动 +1.92/+5.76 -0.82/+1.48 +8.73/+8.40

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.2136%,较上五的4.1760%续涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

周五 2.8264/2.7609 2.9009/2.8418

上周五 2.8909/2.8300 2.9491/2.8973

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>