〔中国票据市场〕机构压缩规模应对季末,转贴利率上行趋势料不改

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海9月7日电---中国票据市场转贴利率本周升势渐起,进入9月后,机构"未雨绸缪"纷纷着手调控信贷规模以应对季末"大考".虽资金成本稳定,但本周转贴利率仍现明显上涨.
交易员表示,虽本周仍属月初,但机构信贷规模调整已经开始,出票机构明显增多,以6个月期品种转贴利率为例,本周已经上涨30-40个基点(bp).而下周进入9月中旬,"压规模"行动继续进行及资金面增添不确定性,转贴利率持续上行概率较大.
"这个月是9月份啊,进入季末了,银行都开始协调(信贷)规模,这周转贴利率涨了不少,估计在9月20日左右会出现个小高峰."东北一银行交易员称.
华南一银行交易员表示,在对于银行考核的关键月份,转贴利率上涨容易提前出现,通常在上、中旬涨势明显,而在下旬出现回落,系银行信贷规模过度压缩后得以一定程度释放所致.
中国银行间市场周五早盘各主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS微幅盘整.下周即进入9月中旬,银行为应对季末考核的备款也将陆续行动,料利率波动幅度日趋加大.[ID:nSB1766104]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
---------------------------------------------------------
周五 4.8101/4.5686 5.0162/4.7318 5.9662/5.3556
上周五 4.7909/4.5110 5.0244/4.7170 5.8789/5.2716
---------------------------------------------------------
变动 +1.92/+5.76 -0.82/+1.48 +8.73/+8.40
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价续涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.2136%,较上五的4.1760%续涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
周五 2.8264/2.7609 2.9009/2.8418
上周五 2.8909/2.8300 2.9491/2.8973
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)