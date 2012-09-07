〔伦敦美债〕公债收益率小升,市场等待美国非农就业报告

英国数据：1月消费者信贷增速连续两个月放缓，抵押贷款批准件数上升
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透伦敦9月7日电---美国公债收益率(殖利率)周五在欧洲市场小升,延续上日大幅上涨之势,市场预计美国非农就业报告将表现强劲,进而令美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放松货币政策的预期降低.
民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,美国8月民间部门就业岗位增加20.1万个,轻松超出分析师预估的增加14万个.该数据帮助提振了市场对周五1230 GMT公布的非农就业报告的预期,8月实际新增就业岗位或许会高于分析师预估的12.5万.
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。
路透斯德哥尔摩3月1日 - 瑞典央行周三发布的最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。