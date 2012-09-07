〔伦敦美债〕公债收益率小升,市场等待美国非农就业报告

路透伦敦9月7日电---美国公债收益率(殖利率)周五在欧洲市场小升,延续上日大幅上涨之势,市场预计美国非农就业报告将表现强劲,进而令美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放松货币政策的预期降低.

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,美国8月民间部门就业岗位增加20.1万个,轻松超出分析师预估的增加14万个.该数据帮助提振了市场对周五1230 GMT公布的非农就业报告的预期,8月实际新增就业岗位或许会高于分析师预估的12.5万.