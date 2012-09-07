〔路透基点〕恒信金融租赁计划融资25亿元人民币--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导,恒信金融租赁计划融资25亿元人民币(3.94亿美元).
银行消息人士称,两周内料公布是次四年期贷款的信息备忘录.
如此前报导,中国工商银行上海分行担任委托主办行.一位消息人士称,工行将承销整个交易.
据称价格为中国人民银行基准利率加上25个基点承诺费.贷款将分季度偿还,有效期为一年.贷款由应收账款提供担保.融资用于运营资本.
另外,恒信金融租赁还在市场融资6-8亿美元三年期贷款,中信银行上海分行牵头安排.交易计划于本月底完成.
目前东亚银行、大新银行和华夏银行已经参贷,而中国工行正在进行信用审批.如此前报导,中信银行牵头的交易提供较基准利率略高一点的利率.
恒信金融租赁4月曾获得8,000万美元两年期定期贷款.渣打银行担任委托主办行和额度分配行,该子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.
恒信金融租赁是由私募股权基金美国德州太平洋集团(TPG)完全独资.(完)
--编译 石冠兰;审校 王冠中
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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