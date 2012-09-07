〔路透基点〕恒信金融租赁计划融资25亿元人民币--RLPC

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导,恒信金融租赁计划融资25亿元人民币(3.94亿美元).

银行消息人士称,两周内料公布是次四年期贷款的信息备忘录.

如此前报导,中国工商银行上海分行担任委托主办行.一位消息人士称,工行将承销整个交易.

据称价格为中国人民银行基准利率加上25个基点承诺费.贷款将分季度偿还,有效期为一年.贷款由应收账款提供担保.融资用于运营资本.

另外,恒信金融租赁还在市场融资6-8亿美元三年期贷款,中信银行上海分行牵头安排.交易计划于本月底完成.

目前东亚银行、大新银行和华夏银行已经参贷,而中国工行正在进行信用审批.如此前报导,中信银行牵头的交易提供较基准利率略高一点的利率.

恒信金融租赁4月曾获得8,000万美元两年期定期贷款.渣打银行担任委托主办行和额度分配行,该子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.

恒信金融租赁是由私募股权基金美国德州太平洋集团(TPG)完全独资.(完)