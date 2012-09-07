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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 16:13 BJT

〔日本债市〕公债价格受ECB购债计划影响而下滑,关注美国就业数据

路透东京9月7日电---日本政府公债价格周五连续第二日下滑,此前欧洲央行(ECB)公布了一项旨在抑制南欧国家借款成本飙升趋势的购债计划,引发了股市和其它风险资产的上涨.

目前投资者的焦点转向了今日稍晚公布的美国非农就业数据之上.对于美联储是否会进行包括QE3在内的进一步放松举措,该项数据的表现料至关重要.

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