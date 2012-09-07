伯南克去年身家与同僚相比有些“寒酸”

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月6日电---根据大多数美国人的标准，美联储主席伯南克可能是腰缠万贯，但他去年的身家与联储委员会的一些同僚相比却很寒酸。

周四公布的2011年财务状况报告显示，去年伯南克持有的资产价值介于107-228万美元，与上年持平。相比之下，美联储副主席叶伦（Janet Yellen）去年的个人资产则介于443-1,244万美元，较2010年还略有下降。

2011年期间，尽管标准普尔500指数全年大致以持平收官，但美国整体股市却波动剧烈。自此以后，受美联储旨在扶持经济的激进措施支撑，标普500指数稳步攀升。

美国法律要求美联储委员会成员每年报告个人资产，配偶及非独立子女的资产状况也需一并报告，但不需提供具体数额，只公布资产的大致价值范围即可。

作为前银行家的杜克（Elizabeth Duke）个人资产价值在407-960万美元之间，拉斯金（arah Bloom Raskin）的个人资产介于137-373万美元，塔鲁洛（Daniel Tarullo）的个人资产则为134-355万美元。

最近加入委员会的两位委员已在参议院确认提名过程中公布了个人资产状况，他们分别是前投资银行家鲍威尔（Jerome Powell）和哈佛大学经济学家史坦（Jeremy Stein）。

报告显示，伯南克位于哥伦比亚特区的住房贷款总额约50-100万美元，贷款期限为30年，和很多美国业者一样，伯南克也利用利率处于历史低位的时机，将其房贷利率从5.375%降低到4.25%。（完）