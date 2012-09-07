《热点透视》内部竞争力失衡威胁欧元区完整性

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 洪曦

路透伦敦9月6日电---瑞士排名第一,希腊第96.这是世界经济论坛2012-13年竞争力排行榜上令人瞠目的结果.北欧经济体表现优异,但欧元区二线国家表现却不理想.这或许暗示出把德国和希腊同放在一个货币区,就像是把切尔西和赫里福德联队(Hereford United)放在一个联赛里.由此造成的结果就是持续多年的不匹配现象.

高高在上的瑞郎汇价--瑞郎/欧元汇价要比四年前高出25%--似乎未对瑞士经济构成什么影响.瑞士的创新能力、技术储备以及就业市场效率均在世界经济论坛排行榜上居于领先.该国的公共部门,也位居"全球最有效率、最透明的机构"之列.拥有了高科技创新和良好政府的瑞士,就像足球场上的一支梦之队.如果把瑞郎汇价走强看成是一名球员受伤下场的话,那么瑞士已强大到即便是如此,也足以赢得比赛的程度.

当然,欧元也是一个强势货币,而且部分欧元区成员国的竞争力也名列前茅.比如,德国、荷兰和芬兰在世界经济论坛排行榜上列前10位.比利时、法国、奥地利和卢森堡排在前22位.不过也有一些欧元区国家既缺乏高端技术,又没有良好的政府治理.比如西班牙相比之下远远落后,排在第36位;意大利排在第42位;葡萄牙第49位.希腊更是名落孙山.

作为欧元区第三大经济、被认为大到不能倒的意大利,或是人们最感到担心的国家.实际上,意大利在制造业上有很高的得分,拿得出很多像样的产品.不过,机构治理拖了后腿.意大利面临的问题是就业市场极度僵化,与此同时贪腐和有组织犯罪猖獗.

问题就在于,意大利和其他欧元区二线国家,能否在与德国共享同一个货币的条件下,改善自身的竞争力从而实现经济增长;抑或是最好拆分欧元区,以反映当前欧洲内部的鸿沟.

不过世界经济论坛排行榜上还是有一些令人鼓舞的地方.近几年来意大利的排名在已有所上升.许多意大利人都乐见政府治理作出改善,这会推动意大利排名继续提升.不过要实现这个目标,先要改变数以百万计的不愿锐意进取的意大利人的态度.(完)