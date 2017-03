分析：克林顿演讲证明他是奥巴马竞选王牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透北卡罗来纳州夏洛特9月6日电---在周三美国民主党全国大会上,美国前总统克林顿49分钟的演讲,比在他之前其他演讲者总共11个半小时的讲话,对奥巴马竞选连任的帮助可能都要大。

在他慷慨激昂的演讲中,克林顿详细阐述了奥巴马竞选的中心论调:在民主党的能够带领美国走向大范围繁荣的政策,以及共和党以牺牲多数人为代价造福富人的政策中,选民需要二选其一。

但克林顿并不仅限于此。

克林顿在演讲中频频偏离事先准备好的演讲稿,涵盖了大会基本未提及的重要话题。

对于奥巴马2009年的经济刺激举措、加大大学资助力度以及推动可再生能源的使用,克林顿大为赞扬。他解释了奥巴马的医保法案如何让普通美国人受益,并警告共和党的医保开支缩减政策将伤害贫困民众以及社会弱势群体。他还认为,共和党将加深美国的财政困境,让更多美国人放弃投票。

克林顿将共和党对奥巴马的医保支出与福利政策的攻击称之为被独立核查员误导,并称共和党提议的医保开支缩减将伤害穷人及残疾人,而不仅仅是中产阶级。

他还回应了共和党上周提出的一个令奥巴马的助手们感到棘手的问题:美国人现在的生活比四年之前好吗?

“答案是肯定的,”克林顿说。“但太多人还没感受到。”

**民主党的模范**

《候选人:赢得竞选掌舵白宫需要什么》(The Candidate: What it Takes to Win - and Hold - the White House)一书的作者Samuel Popkin称,克林顿的观点将成为11月6日大选之前未来两个月里其他民主党政客的模板。

“在宣扬奥巴马这一问题上,他做得比奥巴马竞选团队要好,”身为加州大学圣地亚哥分校教授的Popkin说。

尽管克林顿的讲话不太简练,但民主党和共和党人一致认为,在解释复杂问题上他几无敌手。

“用通俗的语言让人们理解事情,正是我们所需要的,”佛罗里达州民主党代表Kevin Muth说道。

奥巴马在这一点上做的不够好。

他的金融监管计划让他在华尔街树敌无数,但却很少得到大众的支持。

克林顿说,尽管无法获知共和党总统候选人罗姆尼政策的细节,但他的政策要么使美国的国家债务膨胀,向中产阶级转移更多税负,要么掏空诸如儿童营养及交通等项目。

否则,数字上无法平衡,他表示。

“我只是一名来自阿肯色州的乡下孩子,在我的家乡,人们认为2加2等于4,”他对与会代表说。

大会的很多发言者聚焦于一些具体话题,诸如生育权利以及对非法移民子女的特赦。

而克林顿的视角则更广。

通过分析奥巴马执政期间的成绩以及罗姆尼的政策提议,他试图赢得还不确定若奥巴马再当四年总统情况能否改观的独立选民的支持。

“比尔·克林顿是第四棒击球手(cleanup hitter,译者注:棒球术语,第四棒是长打能力很强的击球手,在全队中的位置至关重要),他在瞄准中间选民,”杭特学院(Hunter College)政治学教授Andrew Polsky说道。(完)