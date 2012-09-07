〔基金产业〕8月日本国内股票共同基金净流出20亿美元,为六个月首见

路透东京9月7日电---基金经理人表示,8月日本国内股票共同基金净流出20亿美元,为六个月来首见.新兴市场和房地产基金的资金则稳定流入.

日本共同基金市场规模为7,500亿美元.由于欧债问题持续不散,中美经济前景又因不确定性拖累,促使日本散户投资人将把资金投入中低风险的共同基金,避开高风险产品.

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)资深分析师Shoko Shinoda表示,1-6月间房地产投资信托和澳洲基金均吸引日本散户资金大规模流入,但从7月起速度减缓.

理柏数据显示,8月日本国内股票共同基金市场首度在六个月来出现资金净外流.规模共达1,573亿日圆(20.1亿美元),7月时为净流入508亿日圆.

投资信托协会(Investment Trusts Association)的数据显示,4-7月总计有1.56万亿(兆)日圆流入海外股票共同基金,但截至3月止的六个月是连续呈现净流出,总计规模为8,057亿日圆.

"自年初以来,资金持续稳步流入,但规模未像2009-2011年初那般强劲,当时有大量资金流入双层式的货币对冲共同基金."

许多投资者现仍持续投资于此类"双层式"基金,即把高回报率资产和高收益率货币捆绑在一起,以实现高收益率.

日本央行数据显示,日本个人资产总计高达1,500万亿日圆(19万亿美元),其中57%为低收益率的银行和邮政存款,仅不到4%投资于共同基金.(完)