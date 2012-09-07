〔表格〕英国8月PPI产出物价较上年同期增长2.2%,增幅高于预估

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透伦敦9月7日电---英国国家统计局周五公布:
* 英国8月PPI产出物价较前月增长0.5%,较上年同期增长2.2%
* 英国8月PPI投入物价较前月增长2.0%,较上年同期增长1.4%
* 英国8月核心PPI产出物价较前月增长0.1%;较上年同期增长1.2%
以下为详细数据:(括弧内为初值)
产出物价(未经调整) 8月 7月 预估
较上月(变动%) 0.5 0.1 (持平) 0.2
较上年同期(变动%) 2.2 1.8 (1.7) 1.9
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 -0.1 (持平) 0.1
较上年同期(变动%) 1.2 1.2 (1.3) 1.2
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) 2.0 0.4 (1.3) 1.7
较上年同期(变动%) 1.4 -2.4 (-2.4) 1.2
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) 1.0 -0.2 (-0.3)
较上年同期(变动%) -0.3 -1.2 (-1.5) (完)
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--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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