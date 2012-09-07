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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 16:46 BJT

〔标题新闻〕英特尔下周将发布新一代处理器,冀望重振PC业并平息对其增长的担忧

注意:PC为个人电脑的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8K4F55]

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