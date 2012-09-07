〔中国新债〕国内ABS重启后首单成功发行,创迄今同类产品单笔最大规模

* 中国ABS重启后首单成功发行

* 并创迄今同类产品单笔最大规模

* 其中优先A-1档中标利率4.1%--业内人士

* 释放信贷将集中用于保障房建设等--新闻稿

路透北京9月7日电---中国信贷资产证券化在沉寂近四年后重新启动.业内人士透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]周五在银行间债市簿记建档发行的101.66亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)中,优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档的中标利率分别为4.1%、4.4%和4.53%.

业内人士并透露,该期ABS中,优先A-4档和优先B档的中标利率分别为4.70%和5.68%.该期产品为中国ABS重启的第一单,亦是迄今为止单笔规模最大的信贷资产证券化产品.

国开行此前公告称,本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托机构,国开证券和国泰君安证券为联席主承销商,起息日为2012年9月11日,按季付息.[ID:nSB1756286]

"该行将把通过信贷资产证券化释放的信贷规模,集中用于支持国家重点项目和保障房建设等重要民生项目."国开发周五发布新闻稿称.

以下为该期ABS各档的发行细节:

金额(亿元) 付息方式 法定到期日 预期到期日 加权平均期限 评级

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优先A-1档 13.3 固定利率 2018/1/12 2013/1/12 0.31年 AAA

优先A-2档 15.5 固定利率 2018/1/12 2013/7/12 0.81年 AAA

优先A-3档 22.8 固定利率 2018/1/12 2014/1/12 1.33年 AAA

优先A-4档 29.08 固定利率 2018/1/12 2015/1/12 2.05年 AAA

优先B档 12 固定利率 2018/1/12 2015/1/12 1.56年 AA

次级档 8.9844 无票面利率 2018/1/12 2016/1/12 2.66年 未评级

注:法定到期日并不是资产支持证券的实际到期日,资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕.

本期ABS中,优先级各档资产支持证券将采用簿记建档方式在银行间市场公开发行并上市交易,次级档证券由受托机构定向发行,并在认购人之间通过协议方式,进行自行转让或者委托主承销商协助办理转让.此外,发起人国家开发银行将持有该单资产支持证券发行规模5%的次级档证券.

在本期ABS资产池中,共包含49笔贷款,加权平均贷款年利率6.27%.

此前,银监会人士撰文指出,有必要推广信贷资产证券化,盘活资产,改善银行资本充足率,现在是好时机,应总结信贷资产证券化试点阶段和扩大试点阶段经验,将信贷资产证券化业务作为一项常规业务来开展.[ID:nSB1411184]随后央行、银监会、财政部联合下发《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》,国务院并批复信贷资产证券化额度共500亿元人民币.

中国的信贷资产证券化试点开始于2005年,截止到2008年底,共有11家发起人进行了16单信贷证券化业务试点,发行总规模为667.85亿元.无论在数量还是规模上,信贷证券化在债券市场中占比均较低.而自金融危机爆发以来,监管机构出于审慎原则和对资产证券化风险的担忧,延缓了市场发行速度,并于2008年年底暂停不良资产证券化试点,进入2009年来,资产证券化进程停滞.(完)