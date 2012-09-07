〔日本个股〕夏普已制定应急预案,以防与鸿海精密的投资谈判失败

路透大阪9月7日电---夏普(6753.T)财务长大西彻夫(Tetsuo Onishi)周五表示,公司已做好了应急预案,以防未能与鸿海精密(2317.TW)达成协议.鸿海精密有意成为夏普最大股东.但大西彻夫未给出详细信息.

大西彻夫在大阪召开的媒体简报会上表示,如果协议未能达成,也不会给夏普的业务带来很大影响.

夏普社长奥田隆司和鸿海董事长郭台铭尚未有再召开会议讨论协议的计划.上周郭台铭取消了本定于日本召开的会议.

"如果时间恰当,我们愿意在日本或台湾召开会议,"大西彻夫说.(完)