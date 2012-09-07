〔日本个股〕夏普已制定应急预案,以防与鸿海精密的投资谈判失败

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透大阪9月7日电---夏普(6753.T)财务长大西彻夫(Tetsuo Onishi)周五表示,公司已做好了应急预案,以防未能与鸿海精密(2317.TW)达成协议.鸿海精密有意成为夏普最大股东.但大西彻夫未给出详细信息.
大西彻夫在大阪召开的媒体简报会上表示,如果协议未能达成,也不会给夏普的业务带来很大影响.
夏普社长奥田隆司和鸿海董事长郭台铭尚未有再召开会议讨论协议的计划.上周郭台铭取消了本定于日本召开的会议.
"如果时间恰当,我们愿意在日本或台湾召开会议,"大西彻夫说.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)