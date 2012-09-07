〔路透调查〕法律专家均预计德国宪法法院将放行ESM和财政条约

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透柏林9月7日电---接受路透调查的法律专家一致预计,下周德国宪法法院将放行欧元区新救助基金和预算法规,不过他们也认为宪法法院将施加严苛的条件,限制德国政府在未来救助行动上的灵活性.
受访的20位公共法和宪法专家均预测,德国宪法法院周三的裁决,将驳回对欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)和欧洲财政条约的临时禁制令要求.
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。