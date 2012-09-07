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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 17:42 BJT

〔路透调查〕法律专家均预计德国宪法法院将放行ESM和财政条约

路透柏林9月7日电---接受路透调查的法律专家一致预计,下周德国宪法法院将放行欧元区新救助基金和预算法规,不过他们也认为宪法法院将施加严苛的条件,限制德国政府在未来救助行动上的灵活性.

受访的20位公共法和宪法专家均预测,德国宪法法院周三的裁决,将驳回对欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)和欧洲财政条约的临时禁制令要求.

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