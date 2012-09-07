中国云南彝良发生5.6级地震 43人遇难

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月7日电---中国官方媒体报导，中国西南部地区周五发生两次5.6级地震，造成至少43人死亡，数万人流离失所。
美国地质调查局称，地震发生在云南省和贵州省交界地区附近，第一次地震发生于北京时间上午11时19分，第二次地震出现在大约45分钟之后。
新华社报导，约150人受伤，2万栋房屋受损。
受灾最严重的地区是接近震中的云南省彝良县。美国地质调查局表示，地震震源深度为9公里。报导称，昭通市有1人死亡。
截至下午，当地政府共疏散了超过10万人，因余震频发。贵州省没有人员死亡报导。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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