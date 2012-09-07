〔中国债市〕股债跷跷板显现,国内外刺激经济增长方案抬升市场风险偏好

路透北京9月7日电---中国银行间债市周五现券收益率上涨.市场人士表示,国内外接连祭出刺激经济增长方案,短期内基本面趋好的预期升温,市场风险偏好得以抬升,股债跷跷板显现.

"股债跷跷板,海外ECB购债计划略有超预期,国内基础设施建设也在加快,经济见底回升的预期有所抬头."北京一大型券商投资经理称.

他进一步指出,受基本面趋好预期影响,现券收益率或继续上调;在此情势下,交易策略还是要谨慎一些;后期是否会加仓买入,还需视政策主导的资金面走势及收益率回调情况而定.

欧洲央行总裁德拉吉周四宣布推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本.[ID:nSB8556940]

上海一外资银行交易员亦指出,经济趋好预期和政策推出滞后,是导致现券收益率上调的主要原因;当前看,股债大类资产切换尚不明显,策略虽宜稳健,但三年左右的中短债,还是比较安全的.

受海外内利好因素刺激,近期一直疲弱乏力的中国股市周五拉出一根大阳线,创下近八个月最大单日涨幅.不过大盘积弱已久,市场人气由熊转牛仍需要时间,因此下周大盘很可能转入高位震荡.[.SSCN]

中国将在周日公布8月宏观数据,则将指引下周走势的重要依据.

根据路透调查显示,中国8月宏观经济增长动能仍较弱,投资和消费同比增速均与上月相差无几,工业增加值或降至39个月低点,消费者物价指数(CPI)涨幅则在低位略有回升.[ID:nSB1761702]

二级市场上,剩余期限约9.96年的固息国债12国债15券最新双边报价对应收益率CN120015=CFXM为3.4350%/3.4000%,上日末笔为3.4050%/3.3800%;剩余期限约6.35年的固息中票11招商局MTN1券最新双边报价对应收益率CN1282015=CFXM为4.96%/4.86%,上日末笔为4.85%/4.85%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.1406 3.4000

上日 2.1427 3.4028

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9036/2.8364

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6600/2.5992

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1522/3.0900(完)

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