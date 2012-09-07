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货币新闻 | 2012年 9月 7日 星期五 18:32 BJT

〔欧洲汇市〕美元指数触及四个月低点,欧洲央行祭出购债计划提振欧元

路透伦敦9月7日电---美元指数周五跌至四个月低点,因欧洲央行采取果敢举措来降低西班牙和意大利举债成本,提振欧元上扬.

此外,在美国非农就业数据出炉前,投资者也对买进美元持谨慎态度.若数据表现疲弱,则可能增强近期有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出更多量化宽松举措的猜测.

美元指数.DXY下跌0.2%至80.869,为5月中旬以来最低.欧元兑美元EUR=上涨0.5%至1.2687美元,逼近6月底以来高位.(完)

--编译 许娜;审校 王兴亚

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