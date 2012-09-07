〔欧洲汇市〕美元指数触及四个月低点,欧洲央行祭出购债计划提振欧元

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透伦敦9月7日电---美元指数周五跌至四个月低点,因欧洲央行采取果敢举措来降低西班牙和意大利举债成本,提振欧元上扬.
此外,在美国非农就业数据出炉前,投资者也对买进美元持谨慎态度.若数据表现疲弱,则可能增强近期有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出更多量化宽松举措的猜测.
美元指数.DXY下跌0.2%至80.869,为5月中旬以来最低.欧元兑美元EUR=上涨0.5%至1.2687美元,逼近6月底以来高位.(完)
--编译 许娜;审校 王兴亚
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。