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亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 18:28 BJT

〔东南亚股市〕受ECB计划提振普遍上涨,印尼股市创两个月最大单周涨幅

路透曼谷9月7日电---东南亚股市周五上扬,追随海外市场的强劲走势,之前欧洲央行(ECB)公布新的公债购买计划以帮助欧元区受困国家,令投资者风险情绪回潮.

印尼股市.JKSE上涨1%,并创近两周最高收盘位.本周累计上涨2.1%,为两个月来最高单周涨幅,并且在东南亚股市中表现最好.

马来西亚股市.KLSE自日内低位反弹,最终收高0.4%,但本周下跌1.3%,为超过3个月以来最差单周表现.

1019GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3011.70 22.44 +0.75 +13.81 2646.35

马来西亚 .KLSE 1624.55 6.56 +0.41 +6.13 1530.73

泰国 .SETI 1246.10 2.18 +0.18 +21.53 1025.32

印尼 .JKSE 4143.68 40.82 +0.99 +8.42 3821.99

菲律宾 .PSI 5201.32 51.21 +0.99 +18.97 4371.96

越南 .VNI 397.51 4.10 +1.04 +13.07 351.55

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(完)

--编译 洪曦;审校 王兴亚

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