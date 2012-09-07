〔东南亚股市〕受ECB计划提振普遍上涨,印尼股市创两个月最大单周涨幅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷9月7日电---东南亚股市周五上扬,追随海外市场的强劲走势,之前欧洲央行(ECB)公布新的公债购买计划以帮助欧元区受困国家,令投资者风险情绪回潮.
印尼股市.JKSE上涨1%,并创近两周最高收盘位.本周累计上涨2.1%,为两个月来最高单周涨幅,并且在东南亚股市中表现最好.
马来西亚股市.KLSE自日内低位反弹,最终收高0.4%,但本周下跌1.3%,为超过3个月以来最差单周表现.
1019GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3011.70 22.44 +0.75 +13.81 2646.35
马来西亚 .KLSE 1624.55 6.56 +0.41 +6.13 1530.73
泰国 .SETI 1246.10 2.18 +0.18 +21.53 1025.32
印尼 .JKSE 4143.68 40.82 +0.99 +8.42 3821.99
菲律宾 .PSI 5201.32 51.21 +0.99 +18.97 4371.96
越南 .VNI 397.51 4.10 +1.04 +13.07 351.55
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(完)
--编译 洪曦;审校 王兴亚
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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