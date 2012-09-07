〔路透基点〕山东宏桥新材料已筹得5亿美元三年期商品融资--RLPC

路透香港9月7日电---汤森路透旗下基点援引银行界人士消息称,山东宏桥新材料有限公司已筹得5亿美元三年期商品融资,是迄今为止此类案中规模最大的一宗.

起初规模为3.5亿美元,但获超额认购后增加至5亿美元.

11家银行加入此案,包括担任委托主办行和簿记行的民生银行、海湾第一银行、荷兰银行、国泰世华银行、东方汇理银行、荷兰国际集团和摩根大通.民生银行和海湾第一银行各负责7,500万美元,摩根大通负责4,500万美元,其余银行负责4,375万美元.

另四家银行担任委托主办行:永隆银行、韩国产业银行、中华开发工业银行和新加坡大华银行.永隆银行负责3.2亿港元,其余银行负责3,000万美元.

今日签署协议,贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点.

此案是迄今为止大宗商品相关贷款案中规模最大的一宗.山东虹桥将通过向特约购买方交付铝锭的方式来偿还贷款.随后该购买方将把款项转到一个境内的第三方账户,该账户将按月偿还贷款.

此案架构得以令海外银行直接向境内借款方发放贷款.

此外,额度还严格设定了条款,限制杠杆比率和现金过度流出,其中包括总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)比例上限、境内债务与EBITDA比例上限、利息保障倍数和债务偿付比率下限.

中国宏桥集团在2月发行2亿美元两年期定期贷款时也获超额认购.该案共有六家委托主办行,最高含所有费用成本为500个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点.

宏桥是中国第四大铝生产商,第二大民营铝生产商.集团2011年3月于港交所上市.截止2012年9月7日,集团市值为186亿港元(24亿美元).在2012年6月30日止前六个月中,集团营收为126亿元人民币(20亿美元),EBITDA为47亿元人民币(7.39亿美元).(完)