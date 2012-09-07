版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 7日 星期五 18:38 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)   年利率        主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) 
=====================================================================================
*株洲高科集团 10         7         7.50%           AA      9/10-9/13   招商证券
                      (第3年末开始每年偿还20%本金)
=====================================================================================
*上饶城建     13         7         7.30%           AA      9/10-9/14   上海证券
投资开发集团          (第3年末开始每年偿还20%本金)
=====================================================================================
*库尔勒       12         6         7.48%           AA-     9/10-9/14   信达证券
城建集团              (第3年末开始每年偿还25%本金,以自有土地使用权做担保)
=====================================================================================
亳州城建公司   15        7         7.68%           AA-     9/4-9/10    东方证券
                      (第3年开始每年偿还20%本金,以自有土地使用权做担保)
=====================================================================================
江西和济       10        7         8.00%           AA-     9/4-9/10    兴业证券
投资公司              (第3年开始每年偿还20%本金)
=====================================================================================
曲靖开发        6.5      7         7.25%           AA      9/6-9/10     中信建投
投资公司            (第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================
南京高新技术    9        7      周四簿记建档       AA      9/7-9/11     中信建投
经济开发总公司      (一年期Shibor五日均值4.42%基准,基本利差区间为2.38%-2.68%;
                     第3-7年末每年偿还20%本金)
====================================================================================
克拉玛依       20        7         7.15%           AA      9/4-9/12    华龙证券
城投公司              (第3年开始每年偿还20%本金)
=====================================================================================
重庆市南川区   10        7         7.35%           AA-     9/6-9/12     广州证券
惠农投资公司       (第3-7年末每年偿还20%本金;由重庆市三峡担保集团提供担保)
====================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
=====================================================================================
合肥中小企业    1.75      6         7.58%            AA+     9/6-9/12    齐鲁证券
                       ( 附第4年末投资者回售选择权及发行人全额赎回权,
                         前四年由安徽省信用担保集团有限公司提供担保)
=====================================================================================

  注:*表示新增.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐