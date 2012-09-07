《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月3日-7日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡微幅走弱,但7月中旬后呈现的大幅走弱势头已明显放慢 步伐,客盘仍是指引市场方向的主要力量,但整体看,客盘交易相对均衡,未有明显方向.从周线 看,人民币即期汇率基本进入平台整理期.市场下一步关注欧债危机进展和中国经济复苏动态. [CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国银行间流动性持续转暖,本周央行公开市场逆回购操作亦连续第二周净回笼实现灵活调 控.而14天及七天期逆回购利率的先后下调,与当前资金状况相符,也更体现出央行欲通过逆回 购引导市场利率下行,支撑实体经济的意图. 分析人士表示,连续的货币政策"炮弹"并未能让中国经济彻底摆脱困局,政策的运用又受到通 胀、房价反弹等因素的掣肘.不过,9月素来是资金需求的集中期,金融机构面临季末考核、长假 备付双重夹击.加之当月公开市场到期资金量骤减,而逆回购操作陆续到期,再度降准不无可能. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周先跌后涨,总体有所上探.周初,资金利率的下行和经济增长的乏力, 一度推暖现券,机构做多信心也显现增强;然周三起资金利率再次向上趋近逆回购指导利率,国 内外刺激经济方案亦抬升着市场风险偏好,导致现券收益率上涨.短期内基本面趋好预期抬头, 机构交易策略更趋谨慎,然中短债,尤其是短融,仍为部分机构所偏爱.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周升势渐起,进入9月后,机构"未雨绸缪"纷纷着手调控信贷规模以应对 季末"大考".虽资金成本稳定,但出票机构明显增多,令本周转贴利率仍现明显上涨,以6个月期 品种转贴利率为例,本周已经上涨30-40个基点(bp).而下周进入9月中旬,"压规模"行动继续进 行及资金面增添不确定性,转贴利率持续上行概率较大.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周先抑后仰.本周前段大盘继续低位运行并创下43个月新低.随着国家发改委 近期集中批复总投资逾万亿元的基建项目及海外诸多利多因素刺激,周五A股市场报复性反弹, 沪综指收报2,127.762点,当天上涨3.7%并创下近八个月最大单日涨幅;单周累积涨幅3.9%,亦 创下逾10个月来最大单周涨幅.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周震荡走高,美国就业状况不佳以及中国8月PMI数据疲弱,引发市场对全球 央行采取宽松政策提振经济的预期,此外欧洲央行宣布新的购债计划,亦拉动铜价上涨;其中 12月期铜合约周五收报56,650元人民币,当周走升2.2%.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周上涨,因对欧美将推出新一轮宽松政策的预期升温,不过在欧洲央行宣布推出 新的购债计划后,获利回吐压力初显拖累金价冲高回落.国内期金主要合约SHAUZ2周五收报 349.61元,较上周涨1.8%.(完) --整理 冉莹/边竞/刘昕/曹巍浩/李文科; 审校 杨淑祯