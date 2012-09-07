〔马来西亚期市〕库存增加拖累棕榈油期货本周下跌,关注行业数据

路透新加坡9月7日电---马来西亚棕榈油期货周五下跌,录得7月末以来的最差周度表现;由于下周公布的数据料显示,马来西亚的库存将增长,交易商因此而持谨慎态度.

美国谷物带部分地区的作物生长前景改善,令大豆承压,进而损及棕榈油期货.本周棕榈油期货累计下滑逾3%,为连续第二周录得跌幅.

"近来棕榈油一直在区间交投,短期支撑位在2,900林吉特(马币),"一家全球大宗商品经纪行的交易员表示,"目前大家都在寻找需求,也只有这点可以确认棕榈油下一步的坚定方向."

指标11月棕榈油合约FCPOc3收低0.7%,报每吨2,927林吉特(941美元),为连续第四日收低.周四该合约曾跌至2,913林吉特,为8月16日以来的最低位.

总成交量为44,575口,远高于通常的25,000口.

路透分析师王涛说,技术面仍然疲弱,基于波浪理论分析,棕榈油看似可能会跌至每吨2,867林吉特.

市场人士正关注于周一将出炉的一系列数据,例如,马来西亚棕榈油局(MPOB)8月库存数据,该数据可能会触及九个月高位,因为产量高企抵消了需求增长.

行业领先分析师Dorab Mistry本周称,东南亚棕榈油库存创纪录高位,可能会令价格承压.(完)