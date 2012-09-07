〔国际油市〕高含硫柴油升水从九个月高位处回落,供应仍处于短缺状态

路透新加坡9月7日电---高含硫柴油升水周五从九个月高位处回落,因为交易商锁定获利,尽管该地区供应仍然短缺.

路透数据显示,指标含硫0.5%柴油的现货升水下跌0.27美元至每桶较新加坡报价高出0.93美元,8月28日曾触及九个月高位.

交易员称,欧洲柴油需求料将于第四季增强,不过从远东发出船货的套利经济价值仍不可行.

"由于市场供应仍紧张,因此将亚洲船货运往欧洲不那么容易,"一位北亚交易员表示.

交易员补充到,韩国和日本的炼厂正在最大化煤油的产量,而且可能会从10月起削减航煤的出口,这亦对航煤价格构成支撑.

交易商称,下周皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS位于新加坡、日产能50万桶的Bukom炼厂料将结束维修,恢复满负荷运转,这亦在提振市场人气.

"市场正处于非常微妙的平衡状态,仅些许供应中断的消息就可以推升价格,而一些供应恢复的消息会压低价格,"另一位驻新加坡的交易员表示.(完)