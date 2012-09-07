〔国际油市〕亚洲石脑油价格反弹,裂解价差升至四个半月高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡9月7日电---周五亚洲石脑油价格创三日每吨1,000.50美元,裂解价差重返四个半月最高每吨146.63美元,因供应紧缩和需求因素快速提振市场收复上日跌幅.
韩国湖南石油化学至少买入5万吨10月下半月交付的船货,交付地点分别为丽水和大山(Daesan),离岸价分别为每吨较日本报价高出17.50-18.00美元.
9月3日该公司买入的5万吨10月上半月运抵的石脑油,价格为每吨升水11.50美元.
一北亚交易员称,"9月印度出口在低位,亚洲来自的欧洲船货不多,以及需求一直稳健是推高升水的因素."
迄今印度9月出口在约51万吨,为至少三年来最低,因国内炼厂检修以及对汽油的需求强劲减少了可供出口的石脑油.
石脑油可被转换成汽油.
亚洲汽油裂解价差延续涨势,触及七日高位,受新加坡现货市场需求支撑.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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