〔国际油市〕亚洲石脑油价格反弹,裂解价差升至四个半月高位

路透新加坡9月7日电---周五亚洲石脑油价格创三日每吨1,000.50美元,裂解价差重返四个半月最高每吨146.63美元,因供应紧缩和需求因素快速提振市场收复上日跌幅.

韩国湖南石油化学至少买入5万吨10月下半月交付的船货,交付地点分别为丽水和大山(Daesan),离岸价分别为每吨较日本报价高出17.50-18.00美元.

9月3日该公司买入的5万吨10月上半月运抵的石脑油,价格为每吨升水11.50美元.

一北亚交易员称,"9月印度出口在低位,亚洲来自的欧洲船货不多,以及需求一直稳健是推高升水的因素."

迄今印度9月出口在约51万吨,为至少三年来最低,因国内炼厂检修以及对汽油的需求强劲减少了可供出口的石脑油.

石脑油可被转换成汽油.

亚洲汽油裂解价差延续涨势,触及七日高位,受新加坡现货市场需求支撑.(完)