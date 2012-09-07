《即时观点》美国8月非农就业岗位增加9.6万个不及预期,失业率为8.1%

路透纽约9月7日电---美国8月非农就业岗位增幅不及预估,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周向低迷的经济注入额外资金创造了条件.而对于寻求连任的奥巴马来说,这不啻是一个打击.

数据不算差,因为失业率下降了,而且我认为这是美联储更为关注的.因此总体上来说,我认为美联储不会因为这个数据而采取行动,目前看量化宽松措施可能还不会提上日程.