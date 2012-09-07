《即时观点》美国8月非农就业岗位增加9.6万个不及预期,失业率为8.1%

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透纽约9月7日电---美国8月非农就业岗位增幅不及预估,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周向低迷的经济注入额外资金创造了条件.而对于寻求连任的奥巴马来说,这不啻是一个打击.
以下是分析师评论:
CAMBRIDGE MERCANTILE GROUP资深交易员MATTHEW LIFSON:
数据不算差,因为失业率下降了,而且我认为这是美联储更为关注的.因此总体上来说,我认为美联储不会因为这个数据而采取行动,目前看量化宽松措施可能还不会提上日程.
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
波罗的海巴拿马型船运价指数上涨46点，或4.62%，收报1,041点，此为1月13日来最高。日均获利升370美元，报8,366美元，为12月中来最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。