〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差降至一周低点

路透新加坡9月7日电---亚洲燃料油市场周五稍稍走弱,即期跨月价差跌至一周低点,因随着西方套利船货到岸量的增加,供给吃紧的态势有所缓解.

0830GMT亚洲收盘时,9月/10月跨月价差下跌0.13美元至每吨4.88美元.

不过现货价差持稳.180-cst燃料油小升0.05美元至每吨较新加坡现货报价升水4.25美元.380-cst燃料油升水持平于前一日,报每吨升水3.65美元.

据路透针对船运经纪商和贸易商的调查,9月西方运抵亚洲的燃料油预计升至460万吨左右,高于8月的400万吨.

不过抵达的船货主要是高密度船货,交易员表示.

台湾中油罕见地标售3.5万吨直馏低硫燃料油(LSFO).行业消息人士称,该船货10月从高雄装运,招标截至9月10日,一直到9月12日都有效.(完)