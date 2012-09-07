〔国际油市〕亚洲燃料油9月/10月跨月价差降至一周低点

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡9月7日电---亚洲燃料油市场周五稍稍走弱,即期跨月价差跌至一周低点,因随着西方套利船货到岸量的增加,供给吃紧的态势有所缓解.
0830GMT亚洲收盘时,9月/10月跨月价差下跌0.13美元至每吨4.88美元.
不过现货价差持稳.180-cst燃料油小升0.05美元至每吨较新加坡现货报价升水4.25美元.380-cst燃料油升水持平于前一日,报每吨升水3.65美元.
据路透针对船运经纪商和贸易商的调查,9月西方运抵亚洲的燃料油预计升至460万吨左右,高于8月的400万吨.
不过抵达的船货主要是高密度船货,交易员表示.
台湾中油罕见地标售3.5万吨直馏低硫燃料油(LSFO).行业消息人士称,该船货10月从高雄装运,招标截至9月10日,一直到9月12日都有效.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)