美国各类经济指标总览--2012/9/7

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
美国劳工部周五公布:美国8月非农就业岗位增加9.6万个(预估为增加12.5万个);美国8月失业率为8.1%(预估为8.3%);美国8月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%).[ID:nEAPA70DS3]
当前值 前次值
失业率(%) 8.1(8月) 8.3(7月)
非农业就业岗位(万) 增加9.6(8月) 增加14.1(7月)
平均时薪(%) 持平(8月) +0.1(7月)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(7月) 持平(6月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(7月) +0.2(6月)
实质所得(%) +0.0(7月) +0.6(6月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.3(7月) +0.1(6月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(7月) +0.2(6月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.7(第二季修正值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.6(第二季修正值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +0.8(7月) -0.7(6月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) +0.6(7月) +0.1(6月修正值)
产能利用率(%) 79.3(7月) 78.9(6月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.5(9月1日当周) 37.7(8月25日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字696(7月) 赤字600(6月)
领先指标(%) +0.4(7月) -0.4(6月修正值)
个人所得(%) +0.3(7月) +0.3(6月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(7月) 持平(6月)
消费者信贷(亿美元) 增加64.6(6月) 增加167(5月修正值)
企业库存(%) +0.1(6月) +0.3(5月)
建筑支出(%) -0.9(7月) +0.4(6月修正值)
消费者信心 60.6(8月) 65.4(7月修正值)
房屋开工(万户) 74.6(7月) 75.4(6月修正值)
建筑许可(万户) 81.1(7月修正值) 81.2(7月初值)
成屋销售(万户) 447(7月) 437(6月)
新屋销售(万户) 37.2(7月) 35.9(6月修正值)
工厂订单(%) +2.8(7月) -0.5(6月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +4.1(7月修正值) +1.6(6月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(8月) 52.6(7月)
供应管理协会制造业指数 49.6(8月) 49.8(7月修正值)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)
出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)
单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)
非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--整理 王洋; 审校 母红
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
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